'Terreurverdachten niet uitgelokt', beweringen Hardi N. tegengesproken

De verdachten in de Arnhemse terreurzaak zijn niet uitgelokt, zoals hoofdverdachte Hardi N. dat beweert, zegt het Openbaar Ministerie vandaag in een pro-formazitting in de beveiligde rechtbank in Rotterdam.

'Er is geen snipper in het dossier dat de stelling van de hoofdverdachte ondersteunt', zei de Officier van Justitie vandaag. Bij de zitting waren vijf van de zes verdachten aanwezig. Hoofdverdachte N. was er niet bij.

Hardi N. en de vijf anderen werden in september van 2018 tijdens een grote politieactie opgepakt, omdat ze een aanslag zouden beramen. Politie kreeg de verdachten in het vizier en wist te infiltreren in de groep. Tijdens de infiltratie maakte de politie video-opnames waarop te zien is dat een aantal verdachten de wapens in handen heeft.

'Wel strafbare feiten begaan'

Volgens Hardi N. is het plannen van de aanslag uitgelokt. Het Openbaar Ministerie zegt dat dat absoluut niet het geval is. Ook zou N. in een afgelegde verklaring hebben erkend strafbare feiten te hebben gepleegd, maar wil hij wel een eerlijk proces hebben.

Vandaag deden de advocaten van de verdachten dan ook in de rechtbank verschillende verzoeken om personen te laten verhoren die het verhaal van uitlokking kunnen ondersteunen. Donderdag zal de rechtbank laten weten of die verzoeken gehonoreerd worden.

Het ging dus vandaag om een pro-formazitting. Pas in april wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Daar worden 10 dagen voor uitgetrokken.

Verslaggever Ruben van der Scheer volgt de zaak:

