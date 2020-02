Rechter buigt zich over Arnhemse terreurzaak

De rechter buigt zich vandaag opnieuw over de strafzaak tegen de zes Arnhemmers die worden verdacht van het plannen van een aanslag in Nederland.

De zaak wordt besproken in de beveiligde rechtbank in Rotterdam. Het gaat om de laatste pro-formazitting, want het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond. Pas in april wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Daar wordt twee weken voor uitgetrokken.

Verslaggever Ruben van der Scheer volgt de zaak:

De Arnhemse terreurverdachten werden eind september 2018 opgepakt bij een grote politieactie. Sinds die tijd zitten ze vast. De politie infiltreerde in de groep en leverde daarbij onklaar gemaakte wapens. Daarbij maakte de politie ook video-opnames waarop te zien is dat een aantal verdachten de wapens in handen heeft.

Uitlokking of niet?

De advocaten van de Arnhemmers stellen vraagtekens bij de aanklacht. Voor hen staat de vraag centraal of de verdachten door de infiltranten van de politie zijn uitgelokt. De officier van justitie bestrijdt dat daar sprake van is geweest. Hij liet eerder al weten dat niets in het dossier daarop wijst.

Bij huiszoekingen zouden voldoende materialen zijn gevonden om een halve kilo explosieven te maken.

