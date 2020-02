'De truttigheid neemt toe', politiek Putten roert zich over drankketenverbod

Politieke partijen in Putten roeren zich over het drankketenverbod. Tien jaar geleden werd besloten dat de zuipketen per 1 januari 2020 dicht moesten, maar raadsleden willen toch dat daar in de gemeenteraad nog over wordt gesproken. De grootste partij in de raad Wij Putten, die tien jaar geleden nog niet bestond, stelt schriftelijke vragen.

De aankondiging dat het college wil optreden tegen de overgebleven drankketen heeft de fractie van Wij Putten verbaasd.

'Er is tien jaar geleden veel om te doen geweest en de gemeenteraad heeft toen besloten tot een gedoogperiode van tien jaar, met een tweejaarlijkse evaluatie. Al heeft dat laatste nooit plaatsgevonden, onze indruk is dat er sindsdien veel keten zijn verdwenen en dat excessen zich niet meer voordoen. De vraag is dus of het zinvol is om de beperkte menskracht in te zetten voor een probleem dat er nauwelijks is', zegt raadslid Wilma van Voorst-Ruiter in een persbericht.

Ook verbaast het haar dat het college het besluit heeft genomen zonder eerst de gemeenteraad te raadplegen.

Hoeveel drankketen zijn er nog?

Ketenbezoekers waar Omroep Gelderland contact mee heeft, geven niet de indruk dat er minder keten zijn. Zij lieten eerder weten dat veel drankketen zich niet gemeld hebben bij de gemeente de afgelopen jaren, uit vrees voor dit moment.

Van de 20 keten die zich tien jaar geleden wel meldden, zijn er nu nog vier over. Hoeveel illegale keten er nog zijn, probeert Putten op dit moment te onderzoeken.

'Overal wordt op gehandhaafd'

Fractievoorzitter Robin Hoogendoorn van Gemeentebelangen zat tien jaar geleden wel in de gemeenteraad. Hij stemde destijds tegen het voorstel om de keten nog tien jaar te gedogen.

'Ik vind dat in Putten de truttigheid toeneemt. Dit is een dorp waar straks niks meer kan en waar overal op gehandhaafd wordt.' Hij vindt dat er meer te doen moet zijn voor jongeren in de gemeente. 'Als ze de kroeg in willen, gaan ze naar Harderwijk of Ermelo want daar zijn meer evenementen en is de horeca langer open.'

Raadslid Voorst-Ruiter van Wij Putten hoopt dat het college haar schriftelijk vragen over het hoe en waarom mondeling kan beantwoorden in de raad van 13 februari.

