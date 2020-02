De Stelling: 'Mijn wijk gaat achteruit'

De leefbaarheid in kwetsbare wijken neemt verder af. Dat concludeert Aedes, de koepel van woningcorporaties, na uitgebreid onderzoek. Werd in 2007 nog de 'Vogelaarswijk' ingevoerd, anno 2020 lijken achterstandswijken weer terug te keren.

In het onderzoek is ook te lezen dat mensen in kwetsbare wijken veel last hebben van de directe buren. Ook zou 20 procent van de bewoners bang zijn dat ze worden lastiggevallen of beroofd. Op andere plekken in het land is dat 6 procent.

In Gelderland zijn een aantal wijken aangewezen als Vogelaarswijk. Het gaat om het Nijmeegse Hatert, en Klarendal, Presikhaaf, Het Broek, en Malburgen / Immerloo in Arnhem. Maar er zijn ook wijken die niet officieel als Vogelaarswijk zijn benoemd maar wel problemen hebben, zoals de Edese wijk Veldhuizen en het Culemborgse Terweijde.

