Het is 02-02-2020, maar het kan nog bijzonderder

Het is vandaag 02-02-2020. Een hele bijzondere datum. Wij stelden daarom op onze Facebook-pagina de vraag: welke datum is voor jou bijzonder? Dat leverde mooie reacties op. Een overzicht.

'Op 02-02-1920 is mijn oma geboren en ze leeft nog steeds. Dus vandaag vieren we dat ze 100 jaar is geworden', vertelt Jolanda Verschuur uit Putten. 'Ze is nog steeds heel erg bij de tijd en heeft een goed geheugen! Haar gehoor laat haar in de steek. Helaas en dat vindt ze heel erg. We vieren vandaag een klein feestje.'

Moeder en oma

Voor de Achterhoekse Ceciel Verhagen is 23 november een bijzondere dag. 'In 1973 kreeg ik op deze dag te horen van de huisarts dat ik voor het eerst moeder zou worden. Precies 35 jaar later kreeg ik op die datum te horen dat ik voor het eerst oma zou worden.'

'Op 02.02.02 om 9 voor 9 werd mijn zoon geboren. Op de trouwdag dus van Wim-Lex en Máxima', weet Sharon van Sloun nog precies. 'Ik verjaar zelf op 30 april, de dag waarop we Koninginnedag vierden. Of we koningsgezind zijn? Nee, maar de data zijn leuk!'

Lach en een traan

Stenny van der Pol uit Geldermalsen vindt 9-9-1999 een bijzonder dag. 'Omdat toen onze zoon is geboren om 13.59 uur. Een kwartier later overleed mijn oma in hetzelfde ziekenhuis, nadat ze te horen kreeg dat haar eerste achterkleinkind was geboren. Het was een dag met een lach en een traan. Mijn moeder werd voor de eerste keer oma, maar haar moeder overleed.'

We kregen nog veel meer reacties binnen. Je vindt ze hier en voel je vrij om ook iets achter te laten.