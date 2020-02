Fred moet met pensioen, maar wil helemaal niet

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Honderden mensen zijn zondagochtend naar Nijmegen gekomen voor Fred. Zijn lessen zijn bijzonder populair bij studenten en ook veel ex-studenten en ouderen komen voor hem nog altijd naar het sportcentrum van de Radboud Universiteit.

Eerder is flink actie gevoerd voor het behoud van Fred bij het sportcentrum. Maar zonder resultaat. Fred moet verplicht met pensioen en dat vindt hij heel jammer. 'Dit is echt mijn hobby. Muzieklijsten uitzoeken, het bewegen. Het is voor mij niet fysiek heel zwaar. De muziek trekt je door de les heen.'

Door op andere locatie?

Fred is in overleg met verschillende sporthallen om te kijken of hij elders zijn lessen voort kan zetten. 'We gaan kijken hoe het loopt en of er mensen komen. Het kan dan alleen maar leuker en beter worden.'

