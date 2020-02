Een kampvuur van 75 uur in Nijmegen

Scholieren en studenten kunnen volgende week 75 uur lang bij een kampvuur zitten op het stadseiland Veur Lent in de Waal bij Nijmegen. Een 75 uur durend vrijheidsfestival, Into the Fik, maakt deel uit van het festival Free Future, het jongerenprogramma in het kader van de 75-jarige herdenking van de bevrijding.

Nijmegen zou in februari gaststad zijn van het internationale, langlopende jongerenevenement Liberty Talks rondom de 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in heel West-Europa. Maar de organisatie van Liberty Talks kwam in de problemen en het programma is vorig jaar gestaakt. Daarom is nu samen met onder meer het vfonds Free Future opgezet.

Thema van Free Future is het bewaken van vrijheden zoals veiligheid en mensenrechten voor de toekomst, aldus de organisatie. Free Future, van maandag tot en met volgende week zondag, omvat tientallen colleges, workshops, concerten en cabaretvoorstellingen op allerlei plekken in Nijmegen.

Eeuwig brandende vlam

Donderdag haalt een groep hardlopers bevrijdingsvuur op bij de eeuwig brandende vlam in Wageningen. Met die fakkel steekt BNNVARA-presentatrice Emma Wortelboer, ambassadrice van Free Future, de fik aan op het stadseiland. Daarmee is een 75 uur durend festival geopend.

Tijdens het festival kunnen deelnemers onder meer ijsbaden nemen op het eiland, koken met Vjeze Fur en tal van voorstellingen bezoeken. Er zijn dekens en tipi's voor als het slecht weer is. Festivalgangers kunnen ook meelopen met de zogenoemde Sunset March, het dagelijkse eerbetoon aan de bevrijders van Nijmegen over een brug over de Waal. Zaterdag 8 februari vergezelt de lhbti-gemeenschap de veteranen die elke dag lopen.