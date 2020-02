Minuut stilte voor overleden Paco Geutjes bij voetbalclub

Kort voor half elf zondagochtend op het voetbalveld van RKHVV in Huissen, hangen de vlaggen halfstok. De regen komt met bakken uit de lucht als de voetballers van het tweede elftal met rouwbanden om het veld op lopen en in de middencirkel gaan staan.

Het overlijden van Paco maakte indruk op de voetbalclub. Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Even later klinkt het geluid van een fluit, en samen met de tegenpartij wordt een minuut stilgestaan bij de dood van Paco. 'We leven in een periode van verdriet, heel veel verdriet', zegt voorzitter Jan Kuipers van RKHVV.

Verdriet

'We hebben afgelopen woensdag ons lid van verdienste Piet Lentjes naar zijn laatste rustplaats gebracht. Dat heeft een behoorlijke impact binnen de vereniging gehad, maar het overlijden van Paco heeft vooral ook impact buiten de vereniging. Als je ziet hoe massaal de berichtgeving vanuit RKHVV gedeeld wordt, dan blijkt dat heel voetbal-Nederland meeleeft met wat er gebeurt'.

RKHVV maakte een video ter nagedachtenis aan Paco Geutjes. Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Geutjes speelde een half jaar in het eerste elftal van RKHVV. 'Paco werd door onze trainer afgelopen vrijdagavond in de kerk in Spijk omschreven als een wat gesloten persoonlijkheid waar je het ijs eerst bij moest hebben gebroken wilde je een beetje contact met hem hebben. Met alle jongens van de selectie had hij een goede band, die kunnen ook mooie verhalen over hem vertellen. Hij was de beste speler van de selectie, het was een natuurtalentje'.

Zwaar ongeluk

Paco is zaterdag in besloten kring gecremeerd, een week na het zware ongeluk op de Johan de Wittlaan in Arnhem. Hij zat in een auto met vier anderen, in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, onder wie FC Eindhoven-speler Youri Roseboom. De auto klapte frontaal op een mast van bovenleidingen voor de trolleybus. Drie van de vijf jonge mannen raakten zwaargewond. Paco was een van hen, hij overleed twee dagen later. Volgens Kuipers ligt er nog een persoon in een coma, de andere drie werken aan hun herstel.

Zie ook: Omgekomen Paco herdacht door jeugdspelers De Graafschap

'Dit blijft altijd in onze herinnering', aldus de voorzitter van de Huissense voetbalclub, 'we zijn met z'n allen nog steeds bij Paco en het gemis zal nog heel lang blijven tellen binnen deze vereniging. Over twee weken moet ons eerste elftal thuis tegen De Zweef uit Nijverdal en daar gaan we een bijzondere wedstrijd van maken. Hoe dat er precies uit gaat zien weten we nog niet, maar dat er iets gaat gebeuren is wel zeker'.

Zie ook: Slachtoffer dodelijk ongeval Arnhem is RKHVV-speler