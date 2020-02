Woningbouwplan Hoopjesweg loopt forse vertraging op

Het plan om bij de Hoopjesweg in Hattem 130 woningen te bouwen, loopt forse vertraging op. Dit deelde wethouder Auke Schipper zaterdag mee in het radioprogramma Hattem Actueel van RTV Hattem.

De gemeenteraad stelde in december het bestemmingsplan vast om deze woningbouw mogelijk te maken. Maar ‘helaas helaas’ is hier toch beroep tegen ingesteld, maakte Schipper in het programma bekend. ‘Met als gevolg dat ik naar de Raad van State moet en er driekwart jaar vertraging optreedt op die woningbouw. En dan ben ik misschien nog wel optimistisch ook.’

Derde supermarkt

De ontwikkelaar en bouwer wilden in de loop van dit jaar met de verkoop en bouw van deze huizen beginnen. Het gaat om het terrein waarop eerder de bedrijven Antarctica en Beter Bed stonden.Het plan is dat er op deze locatie ook een derde lokale supermarkt komt. Over deze bouwplannen zijn bezwaren ingediend, waarvan er één inmiddels ook weer is ingetrokken. De wethouder gaat in gesprek met de bezwaarmaker.

Doorstromen

Volgens Schipper is er behoefte aan woningen om door te kunnen stromen. In Assenrade worden momenteel de laatste woningen ontwikkeld en op de Lippenoord worden zestig sociale huurwoningen gebouwd. ‘Erg belangrijk, maar er zijn ook doorgroeiwoningen nodig. Bijvoorbeeld voor wie nu in een rijtjeshuis woont en naar een twee-onder-een-kapwoning wil doorstromen’, aldus de wethouder.

Het interview met wethouder Auke Schipper is te beluisteren op uitzending gemist. Het gesprek begint rond 39 minuten.