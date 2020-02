Zilveren Cameraprijs voor Harderwijkse fotografe

Fotografe Marijn Fidder uit Harderwijk heeft zaterdagavond De Zilveren Camera 2019 gewonnen in de categorie 'Documentair nationaal' met haar fotoserie Stoute Cellen over kinderen met kanker.

In de fotoserie fotografeerde Fidder kinderen van 0 tot 13 jaar die te maken hebben met kanker in Nederland, in verschillende stadia van hun ziekte. Ze fotografeerde de kinderen tijdens behandelingen, thuis, of op school, in goede tijden, maar ook in minder goede tijden.

Fidder wilde met de serie laten zien wat de impact van kanker is op het dagelijks leven van kinderen. De fotografie draagt ook bij aan de verwerking van de gezinnen en maakt het onderwerp bespreekbaar.

Fidder exposeerde in maart 2019 met haar foto's in Stadsmuseum Harderwijk en ontving in 2018 voor haar werk het Harderwijks jeugdlintje.

