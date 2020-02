'Schijt aan regels!', festival Warkende Helden denkt al aan tweede editie

'Ik stond ervan te kijken hoeveel klompen er waren', vertelt Wim van Aperlo. Als organisator had hij het publiek opgeroepen op hun alledaagse schoeisel te komen. 'Het bracht een mooie extra dimensie aan de avond. Een feestje met een thuisgevoel.'

Bijkomen na het feest

Mannen hadden de overhand op het festival in Arnhem. Van Aperlo, ook bekend als presentator Wim Salabim, schat de man-vrouwverhouding 65-35. 'De sfeer zat er binnen een paar minuten gigantisch goed in. Vanaf het podium tot achterin de zaal', vertelt hij. Met een stevig ontbijt hoopt Wim langzaam bij te komen van het feest.

Toch had Warkende Helden ook een serieuze ondertoon. Het festival was speciaal georganiseerd voor boeren, bouwvakkers en andere bierliefhebbers. 'Mensen die we trokken hebben op dit moment te maken met allemaal rare regels. We wilden dat ze even de kop op nul konden zetten en een feestje konden vieren.'

Het nummer Schijt aan regels van de Drentse band Mooi Wark fungeerde op het festival als geuzenlied en werd door het publiek luidkeels mee gezongen:

Angstaanjagend veel bier

Wim Salabim en medepresentator William Bossong waren blij te merken dat er inderdaad geen enkele politieke lading aan het festival zat. 'Er is vooral veel bier gedronken', volgens Wim. 'Een angstaanjagende hoeveelheid, kun je wel zeggen.' Het Gelredome geeft geen cijfers vrij over de consumpties.

Op de vraag of er volgend jaar een volgende editie komt antwoord de presentator enthousiast dat ze de komende periode de hoofden bij elkaar gaan steken om te kijken wat mogelijk is. 'We hebben aan het einde nog geëvalueerd met een paar sapjes op en wilden ook zeker nog een keer doen.'

Maar ook 's morgen is de organisatie nog overtuigd dat er een volgende editie moet komen. 'Zoveel mensen en zoveel vreugde vraagt gewoon om een tweede editie.'