Uitblinker Remko Pasveer: 'Het is eindelijk mijn avond'

Maar als het dan niet zo goed loopt, dan is het fijn voor een team als er een goede doelman is. En dat heeft Vitesse, zo bewees Remko Pasveer zaterdag weer met meerdere reddingen en een gestopte penalty.

'Gelukkig kan ik er staan voor de jongens. Je hoopt dan nog dat er een balletje voor ons goed valt en dan win je met slecht voetbal, maar dat mocht helaas niet zo zijn', zo stelde de doelman na afloop.

'Eerste bij Vitesse'

Pasveer hield Vitesse door een gestopte penalty (zie foto boven) lang in de wedstrijd. En een penalty pakken, dat was de doelman in Arnhem nog niet gelukt. 'Ik heb bij Heracles in het verleden wel wat penalty's gepakt en bij Jong PSV, maar dit is de eerste bij Vitesse. Het is wel een fijne en het zijn voor keepers leuke dingen. Ik had het geluk aan mijn zijde, het is eindelijk mijn avond na vele penalty's die ik niet pakte.'

Trainer Edward Sturing vond de penalty niet het enige hoogtepunt van Pasveer. 'Hij pakte meer belangrijke ballen. Hij heeft voor ons een punt gepakt vandaag.'

'Een wonder'

'Ik vind zelfs dat je het punt een klein wonder mag noemen, dit is een heel onverdiend punt. Al ben ik er wel blij mee', zo stelt de Eerbeker na afloop. 'Ik vond ons de eerste helft nog wel meevallen, maar in de tweede helft was er veel meer energie bij ADO, veel meer duelkracht. Wij moeten dan niet denken dat we het alleen met voetbal kunnen redden, zij strijden met alles wat ze hebben voor lijfsbehoud, daar moet je in mee.'

Dat gebeurde dus niet. Vitesse liet eigenlijk niks zien, buiten een bal op de paal van Riechedly Bazoer en een halve kans van Bryan Linssen uit een vrije trap. Vorige week tegen FC Emmen liep het in de tweede helft ook al moeizaam. Toch maakt de Eerbeekse coach zich nog geen zorgen. 'Ik weet dat het elftal op dit moment is wat het is: wisselvallig. Tuurlijk wil je dat eruit halen, daar zijn we elke dag mee bezig. Maar het is niet zo dat je even op een knop drukt en het dan gaat lopen.'