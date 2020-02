'We moesten ons doodschamen', zegt oud-burgemeester over hoogwater in 1995

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hartelijke begroetingen als de bestuurders van weleer elkaar treffen in het dorpshuis. Dijkbewakers, hulpdiensten, ambtenaren en het polderdistrict Betuwe: het lijkt wel of echt iedereen er is. Sommigen hebben elkaar al jaren niet gezien. Maar onder elkaar komen de verhalen als vanzelf weer los. Over de Waalbandijk, de scheur in de dijk, de acute evacuatie en alles wat er bij hoorde.

Op de fotopanelen aan weerszijde van de zaal is alles nog eens goed te zien. De internationale pers die massaal naar de noodsituatie in het dorp kwam, de inzet van hulpdiensten, het leger dat zandzakken vulde: over alles is wel een verhaal te vertellen.

Zo weet toenmalig hoofd dijkbewaking, Ger de Vrieze, nog precies het moment te herinneren dat zijn dijkbewakers kwamen vertellen dat er bij Ochten een scheur in de dijk zat. 'De scheur werd snel groter. Dat betekende dat de dijk aan het schuiven was. Ik heb gelijk groot alarm geslagen.'

De toenmalige burgemeester Henk Zomerdijk kan na al die jaren nog kwaad worden op de kwaliteit van die dijk. 'Er was toen in Nederland 600 kilometer dijk niet sterk genoeg. We moesten ons doodschamen. En dan te bedenken dat de politiek de laatste tijd weer denkt over bezuinigen op het dijkonderhoud. Dat mag nooit gebeuren.'

