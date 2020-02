Bomenkap houdt gemoederen flink bezig

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Sinds 2010 zijn er in Barneveld meer dan 1.700 bomen gekapt. Slechts 7,8 procent is er in diezelfde periode herplant. Dat is tegen het zere been van fractievoorzitter fractievoorzitter Mijntje Pluimers. 'En soms gebeurt dat grootschalig. De afspraken die ervoor zijn gemaakt worden niet goed nagekomen.'

De partij is daarom een petitie gestart om aan te tonen dat Barnevelders graag bomen willen behouden. 'De reacties zijn overweldigend. De petitie is inmiddels zo’n 1000 keer ondertekend en de mailtjes en andere berichten blijven binnen komen', vertelt Pluimers, die met partijgenoten flyers uitdeelt om de kwestie nog verder onder de aandacht te brengen.

Strengere eisen

Als het aan Pluimers ligt, komt er een gemeentelijk bomenplan en strengere eisen voor het kappen van bomen. Zo moet er een speciale commissie komen die zich met het groen gaat bezighouden. Daarnaast wil de partij dat voor elke boom die gekapt wordt, zeker twee bomen worden herplant. 'Net zo lang tot de achterstand die de afgelopen tien jaar is opgelopen is ingehaald', aldus Pluimers.

Waar het oude kapbeleid in de gemeente vaak wordt genegeerd, denkt Pluimers dat het voorstel van haar partij juist wel gaat werken. 'Er moet een fundament onder liggen. Een groter en breder plan dat alle aspecten benadert die met bomenkap te maken heeft.'

Geen succes

Het plan wordt symbolisch op internationale bomendag (21 maart) aan de gemeenteraad overhandigd. Vorig jaar diende de partij al een plan in om in één klap honderd bomen te planten. Dit plan werd destijds afgewezen.

Toch hoopt Lokaal Belang dat dit voorstel het wel gaat redden. 'We hebben veel draagvlak. We hebben meer dan duizend handtekeningen en de komende weken hopen we dat daar nog meer bij gaan komen.'