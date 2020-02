Annemarie Worst baalt als een stekker van zilver op WK veldrijden

Annemarie Worst uit Nunspeet is zaterdagmiddag tweede bij het WK veldrijden geworden. De Gelderse kon de wereldtitel ruiken, maar werd in de sprint geklopt door Ceylin del Carmen Alvarado.

'Ik kan er niet veel over zeggen. Ik baal gewoon heel erg', sprak Worst na afloop. Ze kon haar tranen nauwelijks in bedwang houden. Meteen achter de finish zat ze gedesillusioneerd tegen een hek.

'Ik had vandaag simpelweg de benen niet. Het was zwaar geweest om telkens de kop te veroveren. Tegen het einde van de race kwam er ook steeds meer wind. Mijn wedstrijd was tot de sprint heel goed, je had hier veel kracht nodig en dat had ik lang. Tot in de laatste meters.'

Waar ze normaal gesproken telkens de sprint won van Alvarado, zag ze de Rotterdamse nu voorbijkomen in de laatste honderden meters. 'Ik zat op zich ideaal, maar terwijl we bezig waren, voelde ik dat ik kracht verloor. En toen kwam Ceylin voorbij. Ze was sneller.'

Veel fans aanwezig

Er was een groep van 55 Nunspeters aanwezig in het Zwitserse Dübendorf om Worst aan te moedigen. De veldrijdster legde vorige week nog beslag op de eindzege in het wereldbekerklassement.