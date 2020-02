Vitesse wil door met keeper Remko Pasveer, nieuw contract lonkt

De gelouterde Tukker is bezig aan zijn derde seizoen in Arnhem. Het is met afstand ook zijn beste seizoen. Sinds hij vorig seizoen de Portugees Eduardo naar de bank verwees, is de ervaren keeper onbetwist bij de Gelderse subtopper.

Regelmatig blinkt Pasveer uit en pakt hij punten voor Vitesse. 'Ik mag tevreden zijn', zegt de spontane Twent nuchter in aanloop naar het duel van vanavond tegen ADO Den Haag (18.30 uur). 'Ik voel me fit en lekker in dit team. Maar ik heb er ook hard aan gewerkt om weer fit te worden toen ik een tijdje niet speelde. Dat heeft zich uitbetaald.'

Goede wijn

Keepers zijn misschien nog wel het best te vergelijken met goede wijn. Hoe ouder en rijper, hoe beter. 'Wij kunnen wat langer door', lacht Pasveer. 'Kijk naar Buffon, Van der Sar en Boschker in zijn laatste jaren bij FC Twente. Dat was zijn top. Ervaring helpt zeker. Maar ook het team, het vertrouwen van een trainer en een club telt mee.'

Verlenging

Ondertussen werpt zich de vraag op of Pasveer zijn aflopende contract in Arnhem gaat verlengen. Dat ziet er goed uit. Vitesse wil namelijk langer door met de sluitpost. 'Keeper zijn is inderdaad een ervaringsvak', beaamt technisch manager Marc van Hintum. 'Remko doet het dit seizoen uitstekend en is hartstikke fit. De intentie is om door te gaan. Binnenkort praten we.'

Investeren

Ook Pasveer wil graag bij Vitesse blijven, al voelt hij ook wel wat voor een avontuur in het buitenland. 'Ik wil nog een paar jaar blijven spelen en sta zeker ook open voor het buitenland. Maar dan moet je een beetje geluk hebben. Ik heb niet de leeftijd om nog in te investeren, maar misschien wil een club een uitzondering maken waar ik dan nog één of twee jaar zou kunnen spelen.'

Afspraak

Eerst zal Pasveer met Vitesse in gesprek gaan. De voormalig speler van onder meer PSV en Heracles wil zelf ook wel door. 'Ik sta er open in, het ligt aan de club. De afspraak staat gepland en dan hoor ik wel wat de bedoelingen zijn. Ik ben benieuwd. Het plezier is er nog steeds. En als de club een andere weg wil inslaan, is dat zo. Voorlopig ben ik in mijn hoofd met het nu bezig. Dat is met Vitesse naar boven en succes hebben in de beker.'