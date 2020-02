Gewonde bij overval op juwelier in Apeldoorn

Juwelier Assos in Apeldoorn is zaterdag omstreeks 10.00 uur 's ochtends overvallen. Een medewerkster is gewond geraakt door een steekwapen. De dader is overmeesterd door omstanders en aangehouden.

Het gebied is groots afgezet met linten. De juwelier bevindt zich in de Hoofdstraat, middenin het centrum van Apeldoorn. De politie heeft iemand aangehouden. De man is op de grond gewerkt en handboeien omgedaan.

'Niemand naar buiten'

De vrouw van de juwelier is gewond geraakt bij de overval door een steekwapen, zegt de eigenaresse van bakkerij Milano naast de juwelier. 'Wij mogen zelf niet naar buiten, alles is nog afgezet en we moeten nu eerst binnen afwachten.' Voor de juwelierszaak ligt bloed op de grond.

De vrouw is behandeld aan haar verwondingen en naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog geen verdere informatie. Of er iets is buitgemaakt, en of er meerdere daders zijn betrokken bij de overval, is nog niet duidelijk.