Kookboek voor Achterhoekse ouderen met dementie

Het kookboek is een initiatief van de cateringcoaches die binnen de zorgorganisatie actief zijn. Catharina Hettinga is een van hen. 'Omdat eten zo belangrijk is, het is iets wat we iedere dag doen', zegt Hettinga. ' Door middel van dit kookboek hopen we dat zorgprofessionals samen met bewoners, familie en vrijwilligers, het bereiden en eten van gerechten een hoogtepunt van de dag kunnen laten zijn.'

'Geuren hebben invloed op demente brein'

Naast recepten die door bewoners zelf zijn aangedragen, staan in het kookboek ook tips om eten klaar te maken, samen op te eten, en de tafel te dekken. 'Geuren en kleuren hebben veel invloed op het demente brein', zegt Hettinga. 'Het betekent veel voor bewoners als zij zelf mee kunnen helpen met koken en het zoveel mogelijk zelf op kunnen eten.'

Mariette Streefland maakt samen met haar moeder een witlof stamppot met reepjes ham en peer. 'Dit is heel gezellig', vertelt dochter Streefland. 'Het is juist leuk om dingen samen te kunnen doen.' Haar moeder, mevrouw Janssen, kookte altijd al heel erg graag. 'Door het samen te doen heb je het ook weer over dingen van vroeger en daar bloeit ze van op', zegt Streefland.

Kookboek wordt uitgebreid

Volgens Hettinga is het de bedoeling dat het kookboek de komende tijd wordt uitgebreid. 'Men kan zelf recepten toevoegen, zodat het ook een eigen kookboek wordt', zegt Hettinga. 'Het is mooi als er straks herinneringen en familieverhalen in komen te staan. Dat bewoners het zien, lezen en het gesprek aan gaan. Dat wil je graag.'