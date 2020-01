Bij De Graafschap noemen ze de gemiste kansen onvoorstelbaar

'Het is niet de eerste keer dit seizoen. Hartstikke zonde en nergens voor nodig', vindt aanvaller Daryl van Mieghem. 'We hadden gewoon moeten winnen. Ik moet ook kritisch blijven op mezelf, want ik had goals moeten maken. We hebben voldoende kansen gecreëerd en het zat ook niet mee, op de paal, op de lat en twee, drie keer van de lijn gehaald. Maar 1-1 is gewoon te weinig.'

Trainer Mike Snoei kon het moeilijk verkroppen. 'We moeten veel koelbloediger zijn. Onvoorstelbaar dat die jongens niet beloond worden. Het ligt ook wel aan onszelf. Niemand schiet expres op de paal of op de lat. Vooral de eerste helft hadden we het al af moeten maken. En die 1-0, dat is er een voetbalwet dat je denkt: we zullen toch niet het deksel op de neus krijgen. Dat we dan nog die frommelgoal maken, dat is een schril contrast met al die prachtige kansen die we hebben gehad. Ik heb hier toch een heel vervelend gevoel aan over gehouden. Heel veel gelijk gespeeld al dit seizoen, maar het voelt bijna als verliezen.'