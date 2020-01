Berusting bij NEC: 'Nederlaag accepteren, Cambuur is verder dan wij'

'We kunnen wel stellen dat de top vier te ver weg voor ons is, na een nederlaag tegen Cambuur en een gelijkspel tegen Jong Ajax. Cambuur is gewoon ook verder dan wij', zo stelt verdediger Rens van Eijden na de wedstrijd. 'We hebben een jonge ploeg en we moeten leren van deze wedstrijden. We moeten hem voor nu maar accepteren en ons vol richten op ons doel: het halen van de play-offs.'

De verdediger stond teleurgesteld de pers te woord na afloop. 'Buiten het feit dat Cambuur de koploper is, doen we ook onszelf tekort in deze wedstrijd. Tot aan de 0-1 geven we weinig weg en krijgen we aan het begin van de tweede helft ook een aantal kansen. Met een beetje geluk kom je op voorsprong, maar dan krijg je die penalty tegen en zet Mühren zijn ploeg met een sublieme goal op 0-2.'

'Over onszelf afgeroepen'

Trainer Francois Gesthuizen noemt de nederlaag van NEC ongelukkig. 'Daarmee zeg ik niet dat hij onverdiend is, maar hij is wel ongelukkig. In de tweede helft waren we vanuit opportunisme wel wat beter en was Cambuur niet meer zo dominant, maar we hebben de nederlaag over onszelf afgeroepen. Want door een fout in de opbouw bij ons, krijgen zij vervolgens een penalty. En ik vond dat tot de 0-1 nog alles kon gebeuren, maar als de 0-2 dan zo binnen vliegt, dan wordt het wel heel moeilijk.'

Foto: Broer van den Boom

De 0-2 was een wereldgoal van Robert Mühren, waar ze bij NEC natuurlijk niet blij mee waren. Al kon er misschien wel een heel klein glimlachje vanaf. 'Puur van de goal kan ik wel genieten', stelt Van Eijden. Ik ken Robert goed en ben dan ook blij voor hem, maar voor ons is het wel teleurstellend dat hij er zo invliegt. Nu staan wij met nul punten en dat is toch wel het belangrijkste.'