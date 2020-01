Deze 'VVV 2.0' moet zorgen voor reuring in Ruurlo

De VVV's in de Achterhoek zitten in het slob en daarom gaat de formule op de schop. In Ruurlo is vrijdag het eerste gastvrijheidspunt geopend. 'De VVV 2.0', zegt René Swienink van de Stichting Toeristische activiteiten Ruurlo.

De nieuwe VVV werd geopend door Marijke van Haaren, wethouder van de gemeente Berkelland en tevens voorzitter van de Stichting Achterhoek Toerisme. 'We moeten de VVV's in de Achterhoek moderniseren en digitaliseren', legt ze uit. 'We moeten voldoen aan de eisen van de moderne toerist.'

Allemaal verwijzingen naar dorp

Als je het gastvrijheidspunt in Ruurlo binnenkomt is het net alsof je het doolhof van Ruurlo binnenwandelt. Een grote foto met daarvoor een hek opent de deuren naar het nieuwe ontmoetingspunt. Bij de foto staan kleine kabouterpaaltjes die verwijzen naar het kabouterpad.

Overal in de winkel zie je Ruurlo. Een grote groene wand symboliseert de groene omgeving. Producten met een verwijzing naar Ruurlo en producten met de Achterhoekse vlag staan in nagebootste bomen. 'We hopen dat dit een bijdrage gaat leveren in de toeristische sector en daarnaast hoop ik dat er meer reuring komt in Ruurlo', zegt van Haaren.

Inspiratie uit Zeeland

'We zijn in 2018 in Zeeland geweest', vertelt Swienink. Daar hebben ze de VVV's omgebouwd tot inspiratiecentra. We waren erg onder de indruk van wat ze daar hebben gedaan, maar we waren wel kritisch over de kosten. Uiteindelijk moeten we veranderen omdat de maatschappij en het publiek veranderen', zo vertelt hij verder. 'We hebben met vrijwilligers en lokale ondernemers de afgelopen weken hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.'

Ook andere VVV's Achterhoek worden aangepakt

Ook andere VVV's in de Achterhoek worden de komende maanden omgebouwd. 'Die worden niet allemaal zoals hier', vertelt Van Haaren. 'Dat kan ook niet als je kijkt naar de ruimte, het budget en de hoeveelheid vrijwilligers.'

Er komen drie verschillende soorten: een toeristisch informatiepunt waarin bezoekers basisinformatie kunnen krijgen, een gastvrijheidspunt zoals in Ruurlo of een inspiratiecentrum. Dat gaat nog een stapje verder en moet een echt belevingscentrum worden. Het eerste inspiratiecentrum komt in Winterswijk en gaat in april open.

