De Graafschap huurt Slattery en grijpt naast Van den Hurk

door Richard van der Made

Slattery speelt bij Southampton in het onder 23 team. Daar was hij dit seizoen goed voor veertien wedstrijden en drie goals. Hij kreeg ook al vijf keer geel en éénmaal rood. De 20-jarige middenvelder geldt als een dynamische middenvelder. Op enkele formaliteiten na is de overgang beklonken. De Graafschap wil nog niets bevestigen. De verwachting is dat Slattery na het weekend aansluit bij de selectie van trainer Snoei.

Selectie rond

Met de komst van de Engelsman heeft De Graafschap de selectie weer rond voor de rest van het seizoen. Eerder trok de promotiekandidaat al Victor van den Bogert (huur) aan van Willem II, Sven Blummel (transfervrij) en Giannis Mystakidis van Paok Saloniki. De Griek heeft een contract voor een half jaar getekend in Doetinchem.

Vooral aanvallers

Daartegenover staat de terugkeer van huurling Helmer naar AZ, de zware schouderblessure van Toine van Huizen en het vertrek van Jordy Thomassen naar Helmond Sport. Voor verdediger Van Huizen is Van den Bogert aangetrokken, de andere nieuwelingen zijn allemaal aanvallend ingestelde spelers. Met de huidige selectie wordt promotie naar de eredivisie verwacht.

Van den Hurk

De Graafschap heeft nog geprobeerd om voormalig spits Anthony van den Hurk te verleiden tot een terugkeer naar De Vijverberg, maar dat is mislukt. MVV, de speler en De Graafschap kwamen er financieel niet uit. De verwachting is niet dat daar de komende uren nog verandering in gaat komen. Van den Hurk scoorde vorige week nog voor MVV tegen De Graafschap, maar dat was niet genoeg voor een resultaat.