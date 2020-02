Vermoeden van kindermishandeling in sektes in Oost-Nederland

Bij de politieregio Oost-Nederland kwamen meldingen binnen van familie van sekteleden. 'Partners en ouders die vertellen dat ze geen contact meer kunnen krijgen met hun geliefde. Sterker nog, die te horen krijgen dat ze slechte ouders zijn geweest en geen contact meer mogen zoeken', vertelt politieagent Peter Withag.

Politieagent Peter Withag met twee dikke dossiers over twee sektes waarover misstanden worden gemeld. Foto: Omroep Gelderland

Sektes oprollen is lastig volgens Withag, omdat volwassenen er vrijwillig instappen. 'Maar hier zijn kinderen in het geding en dan wordt het anders.'

Bij één van de twee sektes is de kindermishandeling waarschijnlijk verjaard, maar bij de andere niet. Vertellen hóe de kinderen mishandeld worden, wil hij niet. 'Dat is te gevaarlijk. Dan lopen we de kans dat een sekte zich herkent in de voorbeelden en dan dus weet dat we de boel in de gaten houden. Dan kan het zijn dat ze onderduiken of vluchten naar het buitenland en dat willen we niet.'

Geld, macht, seks

De misstanden verbazen schrijver Frank Krake niet. Hij deed een jaar onderzoek naar sektes. 'Mensen stappen met de beste bedoelingen in zo'n gesloten, religieuze groep en dan worden ze ergens ingezogen waar ze niet meer uitkomen. En uiteindelijk is het de foute sekteleiders altijd te doen om geld, macht, seks. Twee van die drie dingen komen altijd terug.'

Onderzoek van Frank Krake leverde een lijst op met kenmerken van sektarische bewegingen:

1. Eén charismatische en allesbepalende leider

2. Isolatie; banden familie en vrienden worden doorgesneden

3. Wij/zij denken; boze buitenwereld / zij begrijpen ons niet

4. Afnemen identiteit / aannemen andere naam

5. Buitenproportioneel straffen en vervolgens weer belonen

6. Afzondering van de gemeenschap t.ov. de buitenwereld

7. Creëren slaaptekort en/of omdraaien dag/nachtritme

8. (Te) weinig eten en drinken

9. Verplicht afstaan grote sommen geld

10. Arbeidsuitbuiting; veel voor niets moeten werken

11. Je bent met ons of tegen ons. Geen middenweg

12. Geen kritiek of eigen mening mogen hebben

13. ‘Love bombing’ nieuwe leden

14. Ongepaste seksuele omgangsnormen

Broeders

In Gelderland kwamen er in het verleden meldingen over de Noorse Broeders in Teuge, River of Glory in Winterswijk en The Last Reformation in Zelhem. De politie heeft nu andere sektes in het vizier, maar wil niet zeggen welke. Politie en justitie overleggen hoe zij de sektes op een voor de kinderen zo goed mogelijke manier gaan aanpakken.

Wat het betekent om als kind op te groeien in een sekte, is dinsdag te zien in de documentaire Hannelore. De uitzending begint om 17.20 uur en wordt daarna elk uur herhaald.