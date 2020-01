Onrust in Harderwijkse wijk nog niet weg na verhuizing pedofiel, gemeente houdt bijeenkomsten

De gemeente Harderwijk wil via zogenaamde ‘huiskamergesprekken’ napraten met bewoners van de wijk Drielanden. De afgelopen maanden ontstond daar onrust, nadat via een anonieme brief bekend werd gemaakt dat een veroordeelde pedofiel in de wijk was komen wonen. Het gezin is inmiddels vertrokken uit het huis en zoekt naar woonruimte in een andere gemeente.

Met het vertrek van de familie is de onrust nog niet weg, is te lezen in brief van het college aan de gemeenteraad. ‘Voor een deel van de naaste bewoners voelt het vertrek van het gezin als een oplossing. Voor een ander deel ligt dat genuanceerder’, staat daarin geschreven. De gemeente ziet dat er behoefte is om verder te praten, en wil dat dan ook doen.

In kleine groepen

De gemeente stuurt een brief naar buurtbewoners, om hen uit te nodigen voor zogenaamde huiskamergesprekken. ‘Het heeft onze voorkeur om dat in de vorm van ‘een huiskamergesprek’ met acht tot tien mensen te doen. Dat geeft de mogelijkheid om echt met elkaar in gesprek te komen’, schrijft burgemeester Harm Jan van Schaik.

In december 2019 ontvingen buurtbewoners een anonieme brief, waarin te lezen was dat een veroordeelde pedofiel, die zijn straf had uitgezeten, in de wijk was komen wonen. Het gezin van de man werd in de periode daarna bedreigd, en de deur van hun huis werd met zwaar vuurwerk uit de sponning geblazen.

Dat leidde ertoe dat het gezin vertrok uit de wijk. De gemeente Harderwijk helpt hen in hun zoektocht naar een nieuwe woning, buiten de gemeentegrenzen.