BuitenGewoon organiseert natuurevenement voor jong en oud!

Na een succesvolle, inspirerende en vooral leuke eerste editie van het natuurevenement Beleef BuitenGewoon, doen we het in 2020 nog eens dunnetjes over. Op een prachtige locatie middenin het bos van de Veluwezoom beleef je op zondag 7 juni het beste uit de natuur. Een gratis dagje uit voor jong en oud.

BuitenGewoon is het natuurplatform van Omroep Gelderland dat al ruim 20 jaar in geuren en kleuren vertelt over de prachtige natuur die onze provincie herbergt. Maar naast deze verhalen is er nog zoveel meer te ontdekken! Ga op excursie, volg diverse workshops en sluit aan bij interessante colleges. En dat allemaal midden in de natuur op het terrein van Buitenplaats Beekhuizen in Velp.

De workshops

Tijdens het natuurevenement kunnen bezoekers zich onderdompelen in verschillende workshops. Zo is er een excursie wildplukken te volgen, leert de compostdokter hoe je zelf compost kunt maken en organiseert The Green Circle een demonstratie vers hout bewerken. Ook presentator Harm Edens is aanwezig voor een speciale tv-uitzending van BuitenGewoon. Houd de website van BuitenGewoon goed in de gaten voor het meest actuele overzicht van alle workshops.

Evenement: Beleef BuitenGewoon

Datum: zondag 7 juni

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Locatie: Buitenplaats Beekhuizen, Bovenallee 1, 6881 AJ Velp

Entree: gratis

Gelderse Natuurfotowedstrijd

Vanaf 1 februari gaat de zoektocht naar de mooiste Gelderse natuurfoto weer van start! Ga jij ieder weekend gewapend met je camera de natuur in? Of heb je tijdens een wandeling bij toeval een ‘lucky shot’ gemaakt? Doe dan mee met onze natuurfotowedstrijd! Deelnemen kan vanaf 1 februari via het online aanmeldformulier. De mooiste foto wordt bekendgemaakt tijdens Beleef BuitenGewoon!

BuitenGewoon is te volgen via televisie, radio en ons online platform. Daarnaast kun je voor Gelders natuurschoon terecht op Facebook, Instagram en YouTube.

Het natuurplatform BuitenGewoon is opgericht als initiatief van Omroep Gelderland en is te volgen via www.buitengewoon.nl waar een diversiteit aan natuurnieuws, indrukwekkende natuurfoto’s en wandelroutes is te vinden.