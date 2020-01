De Graafschap huurt verdediger van Willem II

De 20-jarige Utrechter groeide op bij Hercules en speelde ook voor Baronie. Daarna kwam hij bij de profs van Willem II in Tillburg terecht. Van den Bogert is een centrale opbouwende verdediger. Hij komt bij De Graafschap als vervanger van Toine van Huizen. De centrumverdediger is de rest van het seizoen door een schouderblessure uitgeschakeld.

De verdediger kwam dit seizoen alleen voor het het beloftenteam van Willem II in actie.Vorig jaar debuteerde hij tegen SC Heerenveen in de hoofdmacht, maar een vervolg kwam er daarna niet voor Van den Bogert.

International Slattery

Van den Bogert is na Sven Blummel en Giannis Mystakidis de derde versterking van De Graafschap deze transferperiode. Technisch manager Hofstede is nog druk bezig met de komst van Callum Slattery, een Engels jeugdinternational. Slattery is een aanvallende middenvelder. Hij moet gehuurd worden van Southampton. De Graafschap aast ook nog op een centrumspits. De deadline voor nieuwe spelers met een contract elders loopt om middernacht af.

Helmer terug

Jeremy Helder is teruggekeerd naar AZ. De aanvaller is zodanig geblesseerd dat is afgesproken dat een revalidatie in Noord-Holland verstandiger is. Helmer werd door De Graafschap gehuurd, maar hij kon nauwelijks overtuigen bij de eerste divisieclub.