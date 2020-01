Onrust blijft bij Achterhoekse ziekenhuizen, gebrek aan vertrouwen onder artsen

Er heerst een gebrek aan vertrouwen onder de medisch specialisten in de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk. Dat is reden voor kinderarts Saskia van Daalen in het SKB om per direct uit het bestuur van het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) Achterhoek te stappen.

De overige vijf bestuursleden (twee van het SKB en drie van het Slingeland Ziekenhuis) blijven voorlopig nog even aan. Dat heeft het demissionaire bestuur in een e-mail aan het personeel in beide Achterhoekse ziekenhuizen bekend gemaakt. 'Onderling en wederzijds vertrouwen is noodzakelijk om de complexe vraagstukken van fusie, nieuwbouw en organisatieontwikkeling in een open dialoog te kunnen aanpakken', klinkt het.

Tweespalt

Er bestond al langer tweespalt onder de medisch specialisten van beide ziekenhuizen. Zo werd de inmiddels weggestuurde voorzitter van bestuur, Chrit van Ewijk, in Winterswijk verweten aan de leiband van een aantal medisch specialisten in Doetinchem te lopen met betrekking tot de plannen voor de nieuwbouw in Doetinchem.

Het is vooral een deel van de artsen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk dat zich keerde tegen de plannen van Van Ewijk, om in 2025 enkele afdelingen vanuit Winterswijk naar de nieuwbouw in Doetinchem over te hevelen. Dat besluit werd vooralsnog afgeblazen.

Onrust blijft

Maar de verdeeldheid onder de artsen is gebleven. In de zoektocht naar een interim-bestuurder voor ziekenhuisbestuur Santiz predikte Anne Flierman, voorzitter van de raad van toezicht van Santiz, juist rust. Maar de onrust blijft, getuige het opstappen van het bestuur van het MSC. De start van de regiogroep, die zich buigt over de toekomst van beide ziekenhuizen, werd al eerder uitgesteld.

Flierman wilde vrijdagmiddag nog niet reageren.

