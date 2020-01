Zelfs kaartje met 'sorry' voor bejaard echtpaar op verkeerde deurmat

Post voor een bejaard echtpaar in Dieren komt niet langer in Veenendaal terecht. Dat bevestigt de bewoonster van het adres waar de post wekenlang op de deurmat viel, inclusief een fout bezorgde excuusbrief van PostNL. 'Ik werd er helemaal tureluurs van', zegt de vrouw die anoniem wenst te blijven.

De Veenendaalse liet sinds maart vorig jaar post voor haar moeder, die in Dieren woonde, doorsturen naar haar woonadres in Veenendaal. 'Ik behartigde haar zaken en het doorsturen was handig. Maar het doorsturen liet ik vanaf 19 november stoppen, omdat mijn moeder was overleden.'

De vrouw keek raar op toen post voor de nieuwe bewoner van haar moeders huis wél op haar deurmat viel. En bleef vallen. 'Ik heb, uit mijn hoofd, twee keer gechat en drie keer telefonisch contact gehad met PostNL. Ze hebben mij ook een keer gebeld.'

Zie ook: Dierenaar (80) wanhopig om fout PostNL: 'Ik wil geen bloemetje! Ik wil post'

Ze noemt het heel bijzonder dat helemaal geen post bij Herman Sleking en zijn vrouw terecht is gekomen. 'Alles wat wij voor Sleking hebben ontvangen is opnieuw op de post gegaan en op een uitzondering na niet meer hier beland. En de twee of drie keer dat dat wel het geval was, is ook dat wederom opgestuurd en daarna niet meer hier gekomen.'

'Sorry' verkeerd bezorgd

Ze heeft geen flauw idee waar die post is gebleven. Sleking liet eerder aan Omroep Gelderland weten geen post te hebben gekregen. Sleking kreeg zelfs niet eens een 'sorrykaartje' van PostNL, want hij had immers ook geklaagd. De Veenendaalse: 'Tja, dat kaartje kregen wij...'

Post voor het echtpaar in Dieren dat in Veenendaal bleef komen heeft de vrouw, toen ze terug was van vakantie in een envelop gedaan. 'Mijn zus woont in Dieren en zij heeft die envelop bij Sleking in de brievenbus gestopt.' Daarna zijn er afzonderlijk poststukken doorgestuurd, zegt ze.

Het echtpaar Sleking in Dieren was vrijdag niet telefonisch bereikbaar.