Buitink voelt weer meer vertrouwen bij Vitesse: 'Voorlopig geen transfer'

De centrumspits maakt een moeilijk seizoen door. Tim Matavz is eerste keus en onder trainer Slutskiy viel Buitink helemaal terug in de pikorde. Edward Sturing kiest ook voor Matavz, maar Buitink is in de hiërarchie wel weer geklommen. 'Ik ben nu tweede spits. Om Tim kun je ook niet heen denk ik. Tegelijkertijd ga ik er altijd vanuit dat ik speel. Dan ben ik in elk geval gefocust.'

Bekijk de video (tekst gaat verder onder de video)



SC Heerenveen en het Belgische AA Gent zouden concreet in de markt zijn geweest voor Buitink, maar tot een overeenkomst met Vitesse kwam het niet. 'Ze willen ook graag dat ik hier blijf. Ik heb zeker gekeken wat het beste voor mij was, want ik wil mezelf ontwikkelen en spelen. Maar de laatste tijd heb ik niet meer aan een transfer gedacht. Voor nu blijf ik bij Vitesse.'

Tim Matavz, de concurrent in de spits voor Buitink

Tegen ADO Den Haag zaterdag zou hij wel eens kunnen starten nu Tim Matavz deze week nauwelijks trainde en ook vrijdag slechts een deel van de sessie afwerkte. 'Misschien is hij wel fit morgen. Ik ga er wel meer vanuit als je dan deze week ziet rond Tim. Maar normaal gesproken speelt hij gewoon.'

Hattrick

Buitink kijkt met trots terug op de vorige editie tussen ADO en Vitesse. Het werd 3-3. Buitink maakte ze namens Vitesse allemaal. Hij stond voor het eerst in de basis. 'De mooiste dag uit mijn leven', jubelt de Gelderlander nog altijd als hij terugdenkt aan 30 maart vorig jaar. 'Ik zal wel wat flash-backs krijgen en hoop ik morgen weer een paar in te prikken. Voor mij is het mooi terrein al is iedere wedstrijd natuurlijk weer anders.'