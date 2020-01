Andries Ulderink al weg bij Ajax Cape Town

Het vertrek van Ulderink is opvallend, omdat zijn ploeg de koploper is van de National First Division, het tweede niveau in Zuid-Afrika. De ploeg hoopte met de Aaltenaar aan het roer terug te keren naar de hoogste divisie. Ulderink was sinds november 2018 in dienst bij de Zuid-Afrikaanse satellietclub van de Amsterdamse koploper in de eredivisie.



Ulderink was eerder trainer bij De Graafschap, Go Ahead Eagles en AGOVV. Tevens was hij assistent-trainer van Jaap Stam bij Reading en Jong Ajax.