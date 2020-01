De Stadskamer viert lustrum in nieuw pand

'Wij zijn vijf geleden naar de gemeente Doetinchem gegaan', zegt initiatiefneemster Everdien Boesveld. 'We hebben op een A4'tje ons plannetje ingeleverd en Doetinchem zei: 'Ga maar doen'.' Boesveld geeft aan dat er in de afgelopen vijf jaar veel gerealiseerd is: 'Eigenlijk te veel om op te noemen. Het gaat van een klankbordgroep tot aan schilderen in de Gruitpoort.' Naast de vestigingen in Doetinchem, heeft de Stadskamer ook vestigingen in de omliggende gemeenten, zoals Oost Gelre en Montferland. Desondanks waakt de Stadskamer ervoor dat ze zichzelf niet voorbij loopt. 'Wij willen eigenlijk nog wel veel meer', geeft Boesveld aan. 'Je moet natuurlijk wel zorgen dat mensen met je mee kunnen. Dat is onze grote valkuil.'



Ondanks deze valkuil is Boesveld tevreden met wat de Stadskamer aan capaciteiten heeft: 'We mogen heel blij zijn met de zevenhonderd bezoekers die bij ons komen op jaarbasis en de 35 medewerkers en tachtig vrijwilligers die dat allemaal mogelijk kunnen maken.' In de toekomst wil de Stadskamer haar activiteiten voortzetten in niet alleen haar eigen vestigingen maar ook in de omgeving. 'Het idee van de Stadskamer als initiatief is dat we met veel meer organisaties gaan samenwerken en ook veel meer voorliggende dagbesteding zonder indicatieverhaal aan te bieden. Dat is wel onze droom.'