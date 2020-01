Matavz haakt bij Vitesse af, Buitink maakt zich op voor ADO Den Haag

De kans is groot dat Thomas Buitink zaterdag de spits is van Vitesse tegen ADO Den Haag. De Gelderlander profiteert van een niet fitte Tim Matavz die deze week nauwelijks trainde.

De Sloveen probeerde het vrijdag nog tijdens de laatste training, maar haakte al vrij vroeg af. Trainer Edward Sturing zei daar echter het volgende over. 'Dit was zo afgesproken vooraf. Ik moet het straks horen. Hij had in elk geval geen koorts. Als Tim kan spelen morgen, speelt hij.'

Ook aanvoerder Bryan Linssen staakte de training voortijdig, maar dat was uit voorzorg. 'Daar is niets aan de hand', stelde Sturing. De topscorer start dus gewoon in Den Haag. Sturing hield dus nog een flinke slag om de arm, maar eerste spits Matavz lijkt het duel met de degradatiekandidaat niet te halen omdat hij deze week nauwelijks intensief kon trainen.

Enige wijziging

Als Buitink gaat starten, is dat de enige wijziging die Sturing doorvoert zaterdag in zijn formatie. 'Ik ben niet zo van het wisselen.' Vitesse stelde vorige week ernstig teleur in de tweede helft tegen FC Emmen. Het werd in Arnhem 1-1. De Noor Sondre Tronstad begint op de bank en zit dus voor het eerst bij de selectie.

Vitesse staat in de eredivisie zesde en koerst af op een plek in de play-offs om Europees voetbal. ADO Den Haag staat voorlaatste en heeft achttien punten minder dan de club uit Arnhem.

Opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Bazoer, Foor; Tannane, Buitink en Linssen