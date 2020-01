Vitesse slaat dubbelslag op Deadline Day met Joshua Brenet en Noor Delaveris

door Richard van der Made

De 25-jarige Brenet groeide op bij Roda JC en streek vervolgens neer bij PSV. In de zomer van 2018 tekende Brenet, ook-oud international, een contract tot de zomer van 2022 bij het Duitse Hoffenheim waar hij onder trainer Alfred Schreuder uit Bennekom nauwelijks aan speeltijd toekomt. Hij kwam tot twee bekerduels dit seizoen.

Vitesse is dun bezet op de backposities waar het in principe alleen Max Clark heeft. 'Nu is ook de schaars bezette linksbackpositie weer dubbel bezet', zegt technisch manager Marc van Hintum. 'We verhogen de onderlinge concurrentie. Dat hoort bij topsport.'

Prijzen spelen

Brenet, geboren in Kerkrade, is blij dat hij weer uitzicht heeft op minuten in Nederland. 'Ik ken Vitesse als een club waar het altijd lastig was om tegen te spelen. Vitesse beschikt altijd over een goede selectie. Dat is ook de reden dat ik nu voor deze club kies. Ik ben gewend om voor de prijzen te spelen. Vitesse heeft als doel Europees voetbal, voor die prijs ga ik alles geven. Het helpt dat ik vanuit vroeger al wat jongens ken. Pasveer, Obispo, Bazoer, Tannane en Matavz. Ik kreeg dan ook gelijk een warm gevoel bij de club.'

Technische vleugelspits

Behalve Brenet legde Vitesse vrijdag ook het Noorse talent Delaveris vast. Hij tekent, net als zijn landgenoot Sondre Tronstad, voor 3,5 jaar bij de Gelderse subtopper. De 19-jarige aanvaller geldt als een technisch vaardige linksbuiten, die dit seizoen doorbrak bij Odds BK. Dat is een club op het hoogste niveau in Noorwegen. Op Papendal liepen vrijdag de Noorse zaakwaarnemers van Delaveris al rond tijdens de training van Vitesse in het bijzijn van Van Hintum.

'Ik voel kriebels in mijn buik, want het is voor mij als een droom die nu uitkomt', zegt Delaveris die vorig seizoen in vijftien duels drie maal scoorde. 'Ik denk dat de Nederlandse competitie mij goed ligt met de aanvallende speelstijl. Ik hou ervan dribbels te maken en teamgenoten in scoringspositie te krijgen', zegt de nieuwe aanwinst tegen Vitesse.

Mentaliteit

Zo slaat Vitesse dus nog een fraaie dubbelslag op de laatste dag van de markt die nog tot middernacht open is. Van Hintum is tevreden met de komst van de twee Noren. 'Ik ben, net als van Duitse spelers, zeer gecharmeerd van Scandinavische voetballers. We zijn al een tijdje bezig op de Noorse markt met Vitesse. Hun mentaliteit is altijd goed, ze spreken perfect Engels, passen zich makkelijk aan en zeuren nooit. Qua instelling trekken ze ze ook de rest van de groep omhoog', aldus Van Hintum.