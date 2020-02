Op schoolreis naar een Zuid-Soedanees vluchtelingenkamp

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Al jaren gaan leerlingen van het Ichtus College naar gebieden waar mensen in nood zijn. Ze vertrokken bijvoorbeeld naar Nepal toen daar aardbevingen waren en gingen naar Malawi.

Leerlingen bouwen geen schooltjes, maar praten met de lokale bevolking en onderzoeken waar ze het geld dat ze ophaalden het beste kunnen uitgeven. Docent Wim van Tuyl is al een aantal keer mee geweest op expeditie: 'Dit is voor onze kinderen een levenservaring.'

Natuurlijk krijgt hij ook kritiek, want het zou gevaarlijk zijn en van het bedrag dat de leerlingen aan vlucht en verblijf uitgeven kunnen heel veel mensen worden geholpen. 'Ik probeer dat uit te leggen dat het mes aan twee kanten snijdt, we laten onze leerlingen een andere wereld zien, we hopen dat ze dingen leren die ze hun hele leven meedragen. Aan de andere kant moeten onze leerlingen keihard aan het werk om die 15.000 euro in te zamelen die we doneren.'

Ouders overtuigen

De ouders van Hanna Gardebroek uit Ede, waren direct enthousiast, maar dat gold niet voor alle ouders: 'Ouders waren bang dat het gevaarlijk zou zijn, maar we hebben een paar avonden met zijn allen gehad en iedereen is gerustgesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat voor Zuid-Soedan wel een negatief reisadvies is, maar voor Oeganda gelden slechts 'veiligheidsrisico's.'

Het minimale bedrag hebben de leerlingen inmiddels bij elkaar gesprokkeld, de leerlingen zijn gevaccineerd. Het grote aftellen kan beginnen.