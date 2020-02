Gelders programma voor gezonde leefstijl op steeds meer plaatsen

Koen sport een keer per week bij GO!

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het een van de beste projecten voor een gezonder Nederland. Het project GO! van het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis om kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. De komende maanden wordt het uitgebreid over andere delen van Gelderland.

GO! is als eerste aangeboden in de Arnhemse wijken Malburg en Presikhaaf. En inmiddels ook in Overbetuwe, Elst, Zetten en Herveld. Binnenkort wordt GO! uitgebreid naar de Arnhemse wijken Het Broek, Klarendal en de Geitenkamp. ook het dorp Rheden komt er bij. In Lingewaard loopt het project inmiddels al anderhalf jaar.

Tien kilo kwijt

De tienjarige Koen Brouwer had last van overgewicht en dat vond hij niet leuk. 'Ik ben gepest omdat ik zwaarder was dan de rest.' Via een kinderarts kwam hij in aanraking met GO! en sinds zijn deelname in augustus is hij al tien kilo kwijtgeraakt.

Bij GO! is een kindergezondheidscoach de spil in een samenwerking tussen gezondheidsprofessionals zoals de huisarts, kinderarts, fysiotherapeut en sportcoach. Koen ging iedere donderdagmiddag naar een sportzaal waar hij samen met andere deelnemers van GO! allerlei activiteiten doet.

Toch gaat het niet alleen om gewichtsverlies zo benadrukt kindergezondheidscoach Joke Wieleman. 'Het gaat erom dat kinderen een gezonde leefstijl aanleren en toevallig valt Koen ook af en dat is hartstikke fijn voor hem. Maar de weegschaal is niet heilig.'

Zelfvertrouwen

Voor Koen maakt GO! een belangrijk verschil. 'Ik kan veel meer mensen bijhouden nu met voetbal.' Koens zelfvertrouwen is toegenomen door zijn deelname aan het traject. En dat is een belangrijke extra doelstelling van het leefstijlprogramma. Ingrijpen op het ene deel van iemands leven zoals lichamelijke gezondheid, heeft vaak ook gevolgen voor andere aspecten, zoals hoe je geestelijk in je vel zit.

Veranderen met het hele gezin

In de anderhalf GO! in Lingewaard, zijn er zo'n 80 kinderen bereikt. Het streven is 140. Joke Wieleman: 'We weten dat er meer kinderen in Lingewaard zijn die zouden kunnen beginnen.' Zorgprofessionals hebben bij GO! de hulp nodig van het thuisfront.

Moeder Dorenda Brouwer merkt dat ook, en moet aan de bak sinds de deelname van Koen. 'Ja wij moeten zorgen dat we zelf ook beter letten op het eten en zorgen dat er gezond eten in huis is.' Joke vult aan: 'Als je hier aan begint dan doe je het met het hele gezin.'