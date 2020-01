Geen plek voor Molukse herdenking in theater Apeldoorn

Na de gewonnen strijd van vorig jaar om de RMS-viering, komt er dit jaar geen viering in Orpheus. Het Apeldoornse theater heeft andere plannen. Op 25 april wordt het uitroepen van de Republik Maluku Selatan in 1950 gevierd en herdacht. Orpheus heeft die avond Stef Bos en Jandino Asporaat geprogrammeerd. Waar de 70ste herdenking wel wordt gevierd is nog niet duidelijk.

Vorig jaar stonden Orpheus en RMS daags voor de viering tegenover elkaar in de rechtbank. Orpheus vond toen dat de herdenking niet door kon gaan, omdat de beveiliging niet goed genoeg was. RMS was het daarmee oneens. De rechtbank oordeelde dat de viering wel door kan gaan.

De Molukkers zeggen bij monde van een woordvoerder dat ze te horen heeft gekregen dat het theater tot hun grote verbazing geen plek voor hen heeft. 'De vorige editie is ondanks de aanloop heel rustig en prettig verlopen.' Ze komen begin volgende week met een uitgebreide reactie naar buiten.

Geen optie

Directeur Mirjam Barendregt laat weten dat ze in mei 2019 de programmering voor 2020 heeft gemaakt. 'Toen had ik geen optie of reservering van RMS.' De directeur legt uit dat het theater van 2014 tot en met 2018 een afspraak voor vijf jaar had en dat vanaf 2019 de zaal per jaar besproken had moeten worden.

'Eind 2019 kregen we een verzoek van RMS voor de viering van 2020, toen heb ik ze moeten zeggen dat de zaal vol zit. Die voorstellingen zijn dan wel 's avonds, maar vanwege het ombouwen is er overdag geen plek voor RMS.'

