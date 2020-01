Drietal Anholtse lynxen vertrekt naar Polen

(De controle van jonge lynxen na hun geboorte in juli vorig jaar)

'Toen ze werden geboren hebben we al vrij snel een e-mail gekregen van dat ze (de organisaties achter Rysie, red.) op zoek waren naar lynxen', vertelt verzorgster Patty Bijlsma van Anholter Schweiz. 'Wij vinden het natuurlijk geweldig dat we ze kunnen uitzetten, want dat is het doel eigenlijk bij jonge dieren.' Na wat overleg stemde het wildpark enthousiast met het voorstel in. Rysie is een project van de Western Pomeranian Nature Society met de Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Białowieża en het Cultural Center in Miroslawiec. De lynxen zullen worden uitgezet in Noordwest-Polen.



De drie jonge roofdieren zullen midden maart richting Polen vertrekken. Het park bereidt het drietal zo goed mogelijk voor op de lange reis. 'Onze dierenarts narcotiseert ze, zodat ze even slapen en wij ze in de kist kunnen doen', legt Bijlsma uit. Medewerkers van Rysie, dat Pools is voor lynx, komen zelf naar het park toe om ze op te komen halen. 'We wachten eerst totdat ze wakker worden voordat ze echt op transport gaan zodat we zeker weten dat ze goed uit de narcose zijn gekomen', licht Bijlsma toe. 'Dan pas vertrekken ze.' Het drietal is nog tot en met 16 maart te bezoeken.