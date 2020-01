Nog voor de zomer ook glasvezel in kleine kernen van Oost Gelre

Na Lichtenvoorde en Groenlo krijgen ook de kleine kernen in Oost Gelre glasvezel. Het bedrijf Glasvezel Buitenaf begint in de week van 24 februari met de aanleg in Vragender. Daarna gaat het werk door in de andere kernen, die voor de zomer voorzien moeten zijn van glasvezel.

'Straks kunnen de kernen ook snel internetten. Ja, eindelijk', zegt wethouder Marieke Frank, doelend op de lange voorgeschiedenis van de aanleg van glasvezel in de gemeente. 'Dat dateert al vanaf voor 2014. We zijn heel lang bezig geweest.'

Grote deelname

De besprekingen over de aanleg werden in regionaal verband gevoerd en telkens kwam er uitstel. Winterswijk duurde het te lang en is het zelf gaan uitrollen, met het bedrijf Glasvezel Buitenaf. In Winterswijk en het buitengebied kunnen de bewoners al jaren gebruik maken van glasvezel.

'Wij doen het nu ook met Glasvezel Buitenaf en dankzij een grote deelname van de inwoners in de kernen en het buitengebied zijn we snel in beeld gekomen voor de aanleg', zegt Frank. 'Dat is een voorwaarde voor het businessmodel van Glasvezel Buitenaf, want het is natuurlijk veel werk in het buitengebied.'

