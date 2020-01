Unieke beelden: kleine wolfjes worden groot

De vijf wolvenwelpen die op de Veluwe geboren zijn, zijn nu negen maanden oud. Maar de wolven zijn geen kleine welpjes meer. Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer: 'De jonge wolven zijn op deze leeftijd al net zo groot als hun ouders.'

De beelden laten zien dat het dier er goed uit ziet. 'Dat kan je zien aan zijn vacht. Die is vol en hij loopt soepel. We hebben dan ook hier geen strenge winter gehad.' Jonge wolven van deze leeftijd gaan nu vaker op stap zonder hun ouders om hun territorium te leren kennen.

Bekijk hier de beelden. De tekst gaat daaronder verder.



Geslacht nog onbekend

Of de wolf een reu of een teef is, dat kan je aan de beelden niet zien. 'We gaan nu onderzoeken hoe groot de roedel is, want we weten niet of alle 5 de jonge wolven nog leven. Daarnaast gaan we kijken of hun leefgebied groter is geworden. En we kijken hoe gezond de wolven ogen.'

