Distributiecentrum van Aldi mogelijk weg uit Groenlo

Het distributiecentrum van supermarktketen Aldi wil De Laarberg in Groenlo verruilen voor een nieuwe locatie aan de A1 in Deventer, waar 'Groenlo' eind 2021 wordt samengevoegd met het huidige distributiecentrum in Ommen.

Hoewel de afdeling voorlichting van Aldi niet reageert en wethouder Marieke Frank van Oost Gelre in afwachting is van een bevestiging, zou het personeel in Groenlo zijn ingelicht. 'Het ambtelijk apparaat heeft wel contact gehad, maar Aldi wil nog niets zeggen', zegt Frank.

Flinke kavel

De wethouder hoopt snel duidelijkheid te krijgen van Aldi. 'We gaan graag in gesprek om te horen of het een definitief besluit is en hoe ze nu verder gaan', reageert Frank. 'Het distributiecentrum heeft een flinke kavel op De Laarberg.'

Het distributiecentrum van Aldi was één van de eerste grote bedrijven op De Laarberg. Frank: 'Rond 2004, 2005, nog voor de herindeling in 2006. Ik hoorde dat er ooit tachtig mensen zouden werken, maar dat zijn er nu meer. Er werken veel chauffeurs en orderpickers. Ik hoorde dat iedereen mee zou kunnen naar Deventer.'

Een vertrek van Aldi zou een forse aderlating zijn voor De Laarberg, waar het een gezichtsbepalende locatie heeft. 'We zijn er erg teleurgesteld over, maar gaan nog in gesprek', aldus Frank.

