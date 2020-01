Skeletonster Bos tweede in Pyeongchang

De 26-jarige Bos geeft de voorkeur aan de wedstrijden in Zuid-Korea boven de wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse wintersportoord Sankt Moritz, die ook dit weekeinde worden gehouden. De Edese is pas net hersteld van een spierscheuring in haar bovenbeen. Hoewel ze een lange reis moet maken naar Zuid-Korea, denk ze daar meer punten te kunnen pakken dan bij de sterker bezette wereldbeker. Bos hoopt eind februari te kunnen meedoen aan de WK in Altenberg.

'De start begint weer ergens op te lijken. Het ging best goed, ik ben blij met dit resultaat', zei Bos, die zaterdag nog een keer in actie komt in Pyeongchang. Op de Spelen eindigde ze op dezelfde baan als achtste.