Vermeende cybercrimineel (22) ontkent schuld aan 'grootste hack aller tijden'

Volgens de politie werden op de inmiddels platgelegde website WeLeakInfo.com ongeveer 12 miljard gestolen inloggegevens te koop aangeboden. WeLeakInfo.com deed zich voor als een onschuldige website waar je tegen betaling kon controleren of je inloggegevens waren gestolen. Maar volgens het Britse National Crime Agency (NCA) maakten juist vooral criminelen gebruik van de site.

De NCA begon daarom afgelopen augustus een onderzoek en zegt dat via de website gekochte gegevens werden gebruikt voor cyberaanvallen in Groot-Brittannië, Duitsland en Amerika. Het zou volgens de Nederlandse Justitie gaan om 'cybercriminaliteit op ongekende schaal'.

Onderzoek kost een hoop tijd

Advocaat van de 22-jarige Arnhemmer is Wim Vahl. Hij denkt dat het een hoop tijd zal kosten voor er stappen gezet kunnen worden in het strafproces. Hij reageert dan ook stellig dat zijn cliënt niet vrijgelaten zou zijn, als hij zich schuldig had gemaakt aan de grootste hack aller tijden.

Maar volgens Cees van Tent van het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland is dit geen goed argument. 'De wet laat het simpelweg niet toe om hem langer vast te houden. Ik zeg niet dat het de grootste hack aller tijden is, maar de hoeveelheid die we hebben aangetroffen is de grootste de we ooit hebben gevonden.'

Volgens de teamleider van het cybercrimeteam was het aanhouden van de verdachte de normale gang van zaken. 'Voor het onderzoek moesten we de man oppakken, want alleen op die manier konden we zijn computers in beslag nemen. Dat hij nu is vrijgelaten zegt niks, want het onderzoek is nog in volle gang.'

Twee ton

Naast de Arnhemmer werd er ook een man uit Noord-Ierland opgepakt. Hij werd op borgtocht vrijgelaten. Met de verkoop van de gegevens zouden de twee mannen zo'n twee ton hebben verdiend, maar volgens de 22-jarige Arnhemmer is daar niks van waar. Volgens zijn advocaat 'ontkent hij ten stelligste dat hij betrokken is geweest bij de verkoop van de gegevens'.

Cees van Tent kan hier vanwege het lopende onderzoek inhoudelijk niets over zeggen. 'Wat ik wel kan zeggen, is dat wij hem verdenken van heling van gestolen data en we denken wél dat hij hiermee geld heeft verdiend', aldus de teamleider van het cybercrimeteam.

Apparatuur

De politie heeft het huis van de Arnhemmer doorzocht en vond 'in de woning van de verdachte professionele apparatuur die het mogelijk maakte de aangeboden diensten via de website 'We leak info' te verlenen'.

Volgens zijn advocaat is de verdachte echter geen hacker en zijn er 'gewoon computers en harde schijven in beslag genomen'. De verdachte ontkent ook het verwijt dat hij een grote rol heeft gespeeld achter WeLeakInfo. Vahl: 'Hij heeft een totaal andere rol in deze zaak dan de media beweren.'

Over de zaak en eventuele vervolging is op dit moment nog niks bekend. De advocaat van de verdachte vraagt zich af of de mate van betrokkenheid van zijn cliënt strafbaar is. Verder onderzoek en vervolging zal dit moeten uitwijzen.

De nieuwe website WeLeakInfo.to is nog in de lucht, daarop worden nog steeds gegevens aangeboden. De politie onderzoekt of deze website is te linken met de eerder uit de lucht gehaalde website WeLeakInfo.com en wanneer deze website offline kan worden gehaald.

