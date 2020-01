'Alles zit onder roet', brand hakt er hard in bij liefhebbers oude legervoertuigen

De auto's hebben op het eerste oog weinig schade opgelopen en kunnen enigszins gemakkelijk worden schoongemaakt. Maar voor de tenten, uniformen en andere apparaten in de loods ziet het er minder goed uit, vertelt voorzitter Cor van Dijk. 'Alles zit onder roet, tot aan de onderbroeken toe. Dat moet allemaal schoongemaakt worden en daar maak ik mij hele grote zorgen over.'

Het is nog maar de vraag welke materialen van de oorlogsuitrusting nog te gebruiken zijn. 'Dat is afwachten, maar ik denk dat we van veel dingen afscheid kunnen nemen. Het roet trekt overal in, in alle elektronica en aggregaten. Die zijn in ieder geval onbruikbaar geworden.'

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder:



Sleutelavond

Leden van de vereniging waren op weg naar de vaste 'sleutelavond' en kwamen vrijwel tegelijk met de brandweer het terrein opgereden. 'Ik zag toen pas de rook uit het pand komen en schrok. Ik dacht: daar gaat ons levenswerk', vertelt Van Dijk. 'Dus dat was niet fijn', drukt de voorzitter zijn gevoel nog zacht uit.

De aanwezigen hebben de brandweer kunnen helpen door informatie te delen over de loods en wat precies waar stond. 'Maar ja, je staat erbij en kijkt ernaar. We konden verder niets doen en dat is moeilijk.'

Goede moed

Of de verzekering de vereniging letterlijk en figuurlijk uit de brand kan helpen is nog maar de vraag. 'We zijn verzekerd voor ongevallen en dat soort dingen, maar of ze dit gaan dekken... ik heb er een hard hoofd in.'



Maar van opgeven willen de liefhebbers niets weten. 'Nu is het een dag uithuilen, maar daarna starten we weer met goede moed. Iedereen zegt, we komen helpen en schoonmaken. We gaan gewoon door, wat er ook van overblijft'

Voor het komende jaar zijn er zeker tien evenementen waar de vereniging is uitgenodigd. Of hun deelname door kan gaan, is nog niet duidelijk.

Veel rook

De brand in het voormalige Defensie-complex aan de Garderbroekerweg werd rond 19.30 uur ontdekt. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kwam daarop met twee tankautospuiten, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is nog niet bekend.

Zie ook: Brand in complex met oude legervoertuigen in Voorthuizen