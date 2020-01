Stakende leraar Paul: 'Over een paar jaar wil niemand meer voor de klas'

De leraren in het basisonderwijs gaan vrijdag de tweede stakingsdag in. Ondanks dat onderwijsminister Slob zijn poot stijf houdt en er geen structureel geld bijkomt, zijn ook nu veel schoolklassen leeg. Een van de actievoerders van het eerste uur is leerkracht Paul de Brouwer van de Parkschool in Arnhem. Hij is een van de voorgangers van actiegroep PO in actie. 'De traditionele onderwijsbonden dachten dat juffen niet durfden te staken.' Wat zaten die bonden ernaast.

De Brouwer uit Arnhem, meester aan de Parkschool in Presikhaaf, begon ooit een Facebook-discussie onder de naam 'PO in actie'. De discussie mondde uit in een actiegroep met duizenden sympathisanten en was zelfs enige tijd een vakbond. Drie jaar later is PO in actie een van de meest actieve clubs die boze leraren een gezicht gaven.

'Bestaande bonden schrokken er heel erg van hoe mis ze zaten met het peilen van de stemming onder de leraren', zegt De Brouwer. Hij doelt onder meer op de Algemene Onderwijsbond (AOb). 'Gelukkig zien we nu wel dat de AOb leert van wat er allemaal gebeurt en veel dichter bij de leraren staat en ook peilt wat er onder hen leeft.'

Op basisschool de Ark in Elst was er onder de juffen en meesters zoveel meningsverschil over wel of niet staken dat ze als alternatief vandaag een activiteitendag hebben georganiseerd. Verslaggever Sven Strijbosch doet verslag:

Geen suffe juffen

Dat proces had tijd nodig. De Brouwer: 'De vakbond heeft lang gedacht dat het primair onderwijs bestond uit suffe juffen die niet zouden gaan staken, omdat ze dat zielig vonden voor de kinderen.'

Minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) heeft het primair en voortgezet onderwijs 460 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Dat geld is onder meer om de werkdruk aan te pakken, maar niet structureel van aard en niet voor het opkrikken van de salarissen.

Je hebt een hbo-opleiding nodig. Maar we worden niet zo betaald Paul de Brouwer (PO in actie)

De voorman van PO in actie kan daar niet over uit. 'We hebben een prachtig beroep, maar het is ook een verantwoordelijk beroep. Het is ingewikkeld en je hebt er een hbo-opleiding voor nodig. Maar we worden niet zo betaald. We vergelijken het met het voortgezet onderwijs. Oudere leraren in het voortgezet onderwijs verdienen beduidend meer. Dat moet afgelopen zijn. Er zijn eerste stappen gemaakt en het startsalaris is het probleem niet, maar als je wat ouder bent, dan loopt het verschil op met honderden euro's. Dat is onzin.'

Geen tijd te verliezen

De acties van de leraren gaan echt niet alleen over geld, gaat hij verder. 'Ons vak moet aantrekkelijker worden. We kampen met een lerarentekort. Dat is hier in de regio misschien nog niet zo voelbaar, maar in de grote steden is het een regelrechte ramp. Als er niets verandert, dan is dat bij ons over een paar jaar ook zo en wil er niemand meer voor de klas.'

Er is wat De Brouwer betreft geen tijd te verliezen. 'Landelijk hebben 55.000 kinderen geen vaste leerkracht. Ze worden verdeeld over andere groepen of hebben een onbevoegd iemand voor de klas. In 2028 is dat voor 240.000 leerlingen het geval. Dan is de kans groot dat we zijn gewend aan een kwaliteit die achteruit kachelt.'

Zie ook: