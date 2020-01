Coronavirus: Marcouch stuurt steunbetuiging naar Wuhan

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch steekt zijn Chinese collega in Wuhan een hart onder de riem. In de Chinese stad brak het coronavirus uit. Dat dodelijke virus heeft inmiddels 170 mensen over heel de wereld het leven gekost. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt sinds deze donderdag van een internationale noodsituatie.

'Het is een verdrietig begin van het nieuwe jaar voor China, een begin dat normaal gesproken start met delen van gelukkige momenten met familie en vrienden', schrijft hij in een brief. 'Namens de burgers en het stadsbestuur betuigen we ons oprecht medeleven aan de inwoners van Wuhan en alle hulpverleners die nu in groten getale gemobiliseerd zijn om de ziekte te onderzoeken en te bestrijden.'

Overtuigd van oplossing

De burgemeester spreekt hoop uit voor de toekomst. 'We zijn er volledig van overtuigd dat u wegen zult vinden die vooruitgang brengen en tot oplossingen zullen leiden. Wuhan heeft in haar lange geschiedenis veel moeilijkheden gekend en die overwonnen; dat zal het ook de komende jaren doen.'

Zusterstad

In de brief benadrukt de Arnhemse burgemeester de goede relatie met de Chinese stad. 'Vanwege onze 20-jarige relatie als zustersteden hebben we de uitbraak van het coronavirus en het wereldwijde nieuws daarover met speciale aandacht gevolgd.'

Er zitten bedrijven uit Wuhan in Arnhem en Bemmel en de Chinese stad heeft een handelspost in het World Trade Center in Arnhem.

De brief van burgemeester Marcouch over het coronavirus werd woensdag naar China verstuurd.