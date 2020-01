10 jaar Maaltijd Project Hattem: gratis eten en vooral gezelligheid

'Ik kom hier al tien jaar elke week.' Een vrouw staat met haar bordje in de rij voor het stamppottenbuffet. 'Anders zit ik ook maar in mijn eentje thuis. Hier is het heel gezellig, we lachen heel veel met elkaar.' Achter haar roept een andere vrouw een grap naar haar. 'Zie je wel, nou lachen ze mij al uit omdat ik met jou sta te praten. Ik zal snel eten pakken.'

Vrijwilligers

Het is kenmerkend voor de sfeer die deze donderdagavond hangt in het kerkgebouw van de Betheld in Hattem. 'En zo is het hier iedere week', vertelt Grietje van der Ziel enthousiast. Ze is de coördinator van Maaltijd Project Hattem. 'Tien jaar geleden heeft een stel uit een van de kerken dit bedacht. Zij wilden iets betekenen voor de samenleving, en kwamen met het idee van een gezamenlijke maaltijd. Tegenwoordig zitten hier standaard zo'n 25 gasten, en een aantal vrijwilligers, op donderdagavond met elkaar te eten.'

Deze donderdag is het extra druk. 'Alle vrijwilligers zijn natuurlijk gekomen vanavond', wijst Van der Ziel om zich heen. Vanavond hoeven die vrijwilligers eens niet zelf te koken of te afwassen. 'We krijgen dit buffet gesponsord. En er is niet zomaar gekozen voor stamppot: dat was tien jaar geleden ook de eerste maaltijd die de vrijwilligers hadden gekookt.'

Behoefte aan praatje

Een van die vrijwilligers zit tijdens het eten gezellig te praten met zijn twee buurmannen. 'Ik kom hier normaal gesproken een keer in de vijf weken', vertelt hij. 'Dan praat ik wat met deze mensen: erg gezellig. En ze leren er de Nederlandse taal ook nog door.' Hij vindt het Maaltijd Project een belangrijk initiatief. 'Je ziet dat al deze mensen behoefte hebben aan een maaltijd of aan een praatje. Hier kunnen ze allebei krijgen. Het feit dat we al tien jaar lang zoveel mensen mogen ontvangen, laat wel zien dat het nodig is.'

Ook een van de andere bezoekers hoopt dat het Maaltijd Project nog lang blijft bestaan. 'Ik kom hier nu sinds een maand of drie, maar het is wel heel fijn. Thuis ben ik zo alleen, en hier zijn veel mensen om me heen.'

Van der Ziel hoopt dan ook dat het project nog lang door zal gaan. 'Dankzij de steun van kerken, de lokale middenstand en acties van sportverenigingen hebben we altijd deze maaltijd gratis aan kunnen bieden. Als we dat de komende tien jaar kunnen blijven doen, lijkt me dat fantastisch. Kijk maar hoe de mensen het hier hebben: dat is toch geweldig?'