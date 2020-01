Rozendaal duurste gemeente van Gelderland: huizen 32 procent duurder verkocht

Rozendaal was in 2019 de duurste Gelderse gemeente om een huis te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedonderzoeker Pasgoed. Gemiddeld betaalden mensen meer dan 667.000 euro voor een woning. In 2007 lag de gemiddeld koopsom nog op 494.093 euro.

Het Gelderse Rozendaal staat op plek nummer vijf. Alleen in Wassenaar, Laren, Blaricum en Bloemendaal lagen de verkoopprijzen van huizen hoger.

Steeds meer miljonairswoningen

In Rozendaal is de koopsomstijging enorm: 32 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit kadastercijfers. De onderzoekers plaatsen wel een nuance: 'Het aantal transacties (23 stuks) is echter te gering om hieraan vergaande conclusies te verbinden.'

De stijging betreft alleen de verkochte huizen, het betekent dus niet dat alle huizen in Rozendaal zoveel duurder zijn geworden.

De verkoop van miljoenairswoningen in Gelderland - huizen van 1.000.000 euro of meer - stijgt ook. In 2015 werden er nog maar 24 van dat soort woningen in onze provincie verkocht. In 2019 waren dat er al 88.

Duurste en goedkoopste gemeenten

Bloemendaal is ondertussen de duurste gemeente van heel Nederland geworden. Daar betaalden mensen gemiddeld 831.500 euro voor een woning, 7,4 procent meer dan een jaar eerder. In de vorige koploper-gemeente, Blaricum, daalde de gemiddelde koopsom met 14 procent van 902.000 euro naar 776.000 euro.

'Dit betekent niet dat elke woning in Blaricum goedkoper is geworden. In Blaricum werden het afgelopen jaar minder vrijstaande woningen verkocht en meer tussenwoningen'

De goedkoopste huizen vind je volgens de onderzoekers van Pasgoed in Limburg en Groningen. In Delfzijl zijn de huizen het goedkoopst. Daar kostte een woning vorig jaar gemiddeld 155.000 euro.

