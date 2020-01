Bevrijdingsfeest op 5 mei kan, 'maar moet wel vanuit de Winterswijkers komen'

Bengevoord reageerde daarmee op het inspreken door Marion Oteman, inwoonster van Winterswijk. Zij uitte op uitgebreide wijze haar onvrede over het besluit om de bevrijding op 26 april te vieren en niet op 5 mei. Dit vond ze kwetsend voor de inwoners en met name de ouderen boven de 75 jaar. Ze verklaarde namens 'de losse Winterswijkers' te spreken.

'Geen Winterswijkse'

Oteman stelde vast dat er een gebrek aan communicatie was geweest en sprak de hoop uit dat er op 5 mei tóch nog een activiteit wordt georganiseerd. 'Tot slot wil ik u mijn gevoel duidelijk maken dat, als op 26 april toch de Bevrijdingsdag in Winterswijk wordt gevierd, ik even geen Winterswijkse ben en mij in mijn Nederlandse nationaliteit voel aangetast', zo besloot Oteman haar betoog.

De burgemeester weerlegde het verwijt van een gebrekkige communicatie door te wijzen op de vele oproepen op social media, in een weekblad en op gemeentelijke vragen aan inwoners om met ideeën te komen voor het vieren van de bevrijding in Winterswijk.

Geen traditie

'Er is samen met de provincie een programma gemaakt, met als thema voor de Achterhoek: Vrijheid vieren we samen. Dat doen we met de Duitse buren. Daarbij is gekozen voor de datum van 26 april en dat is niet gebeurd om het historisch besef te doen verdwijnen', verklaarde Bengevoord.

Hij wees ook op het verleden: 'Winterswijk kent geen traditie op 5 mei, op vorig jaar na met het concert op het Hilgelo. Als er nu behoefte blijkt te zijn op 5 mei iets te doen en ik vind het jammer dat we dat nu pas horen, dan gaan we daar naar kijken. Als die behoefte er is, dan moeten we snel om tafel. Maar het moet wel vanuit de Winterswijkers komen.'