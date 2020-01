Laliquemuseum Doesburg valt in de prijzen: 500.000 euro

Santino Melssen en Benjamin Janssens van het Lalique Museum waren duidelijk blij verrast met de dikke cheque. 'Deze bijdrage geeft echt een enorme duw in de goede richting, fantastisch!', reageren ze tegenover de loterij.

Het museum is geheel gewijd aan de juwelen- en glaskunst van René Lalique (1860-1945). Hij ontwierp onder meer parfumflacons voor grote parfummerken. Later, vanaf de Eerste Wereldoorlog, maakte Lalique in opdracht van rijke particulieren en bedrijven ook vazen, schalen en lampen.

De half miljoen euro schenking van donderdag is een voorproefje voor het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij. Dat is op 5 februari in Naturalis in Leiden. Tijdens die bijeenkomst wordt bekendgemaakt hoeveel geld de loterij in 2020 aan musea en andere culturele organisaties schenkt.