Snoei kiest voor Baas als linksback in Eindhoven: 'Hij is op dit moment stabieler'

Roland Baas heeft zich bij De Graafschap in de basis geknokt. 'Hij is het hele seizoen al stabiel. Een prima jongen die nooit klaagt', zegt zijn trainer.

Tegen FC Eindhoven staat de 23-jarige Groninger voor de derde keer op rij in de basis. Toch zal het voor Baas voelen als zijn eerste echte optreden aan de aftrap. Beter gezegd, nu Jordy Tutuarima weer speelklaar is, kiest Snoei toch opnieuw voor Baas. Tot frustratie van de Velpenaar die tandenknarsend toekeek hoe hij donderdag werd ingedeeld bij de reserves.

Assertiever

De complimenten gaan uit naar Baas. 'Hij is fantastisch bezig', looft Snoei de verdediger die speelde voor Heracles en FC Groningen. 'Een prima jongen die nooit klaagt. Hij klopt nooit op de deur van trainer "ben ik nog in beeld." Daar zou hij nog wel wat assertiever en brutaler in mogen zijn. Roland zegt misschien niet veel, maar het is wel een voorbeeldige prof. Ik vind hem het hele seizoen al stabiel.'

Snoei kiest in Eindhoven opnieuw voor Baas (foto Wil Kuijpers)

Baas glimlacht om de mooie woorden van zijn trainer waar hij zich goed in kan vinden. 'Ik heb dit volledig aan mezelf te danken. Het is lastig geweest, maar ik heb mezelf laten zien en dat wordt nu inderdaad beloond. Ik ben iemand die niet voorop loopt. Ik geef wel elke dag alles en verzaak nooit. Dat is heel handig om in je team te hebben.'

Concurrentiestrijd

Tegen Almere City blonk hij uit als linksback. En ook vorige week deed Baas het thuis tegen MVV niet onverdienstelijk als centrumverdediger. 'Hij heeft ons al een aantal keren goed geholpen. De pest is alleen dat hij een goede back voor zich heeft met Tutuarima. Er is een grote concurrentiestrijd momenteel. Ook voorin hebben we zo'n situatie', doelt Snoei op de slag tussen Nijland en Hamdaoui als linksbuiten.

'Maar om het simpel te stellen, ik vind Baas op dit moment een stuk stabieler. Al kwam Tutuarima niet helemaal fit uit het trainingskamp in Spanje en worstelde hij met zijn knie. In de tussentijd heeft zich vervolgens iets ontwikkeld. En dus kiezen wij tegen Eindhoven nu voor Baas. Hij moet het daar laten zien', zegt Snoei.

Punten thuis

FC Eindhoven, slechts dertiende op dit moment, wordt zeker niet onderschat door De Graafschap. 'Ze halen bijna alles punten thuis en hebben FC Utrecht in de beker gedwongen tot strafschoppen. Dat is hartstikke goed natuurlijk. Als wij iets willen, en dat willen we, zal je de komende weken in Eindhoven de wedstrijden naar je toe moeten trekken', kijkt Snoei al met een schuin oog vooruit naar het duel van volgende week bij Jong PSV.

Jan Louwers stadion

Voor Branco van den Boomen is het duel bij FC Eindhoven een weerzien met zijn oude werkgever. De veelzijdige middenvelder werd voor ongeveer 3 ton door De Graafschap gekocht van de Brabantse club. Eerder dit seizoen won De Graafschap thuis overtuigend met 4-0. Het duel in het Jan Louwers stadion wordt gespeeld op kunstgras.